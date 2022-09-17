ООН: Вспышка холеры в Сирии может угрожать всему региону

Сирия. Иллюстративное фото: pexels.com

ООН выразила обеспокоенность по поводу первой за последние годы подтвержденной вспышки холеры в Сирии. В организации заявили, что эта болезнь представляет угрозу для всего региона, передает BBC.

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За последние три недели в Сирии было зарегистрировано более 900 случаев холеры и восемь смертей от этого заболевания. Вспышка была сосредоточена в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Считается, что это произошло из-за того, что люди пили загрязненную воду из реки Евфрат, протекающей через провинции, и использовали ее для выращивания сельскохозяйственных культур. Вспышка также рассматривается как показатель острой нехватки воды по всей Сирии, вызванной изменением климата и конфликтом внутри страны.

"Эта вспышка представляет серьезную угрозу для людей в Сирии и во всем регионе. Необходимы быстрые и срочные действия для предотвращения дальнейших заболеваний и смертей", — предупредил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Имран Риза.

ООН сообщила, что гуманитарная помощь уже доставлена в медицинские учреждения в пострадавших общинах и других районах повышенного риска. Чистая вода также доставляется на грузовиках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988160-oon-vspyshka-holery-v-sirii-mozhet-ugrozhat-vsemu-regionu/