Казахстанские женщины смогут пройти бесплатный осмотр у онкогинекологов
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В государственных онкоорганизациях Казахстана 17 сентября, в субботу, пройдет День открытых дверей по раннему выявлению и профилактике гинекологического рака, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИ онкологии и радиологии.
Казахстанские женщины смогут пройти бесплатную консультацию и осмотр у онкогинекологов. Возраст пациентов и место прописки значения не имеют. Дни открытых дверей в онкоорганизациях пройдут в рамках месячника осведомленности о гинекологическом раке.
Отмечается, что в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях Дни открытых дверей состоятся 24 сентября.
Алматы и Алматинская область
КазНИИ онкологии и радиологии
Адрес: город Алматы, проспект Абая 91, угол улицы Шарипова
Время проведения: 09:00-13:00.
КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" (АОЦ)
Адрес: город Алматы, улица Папанина, 220а
Время: 09:00-13:00.
Нур-Султан
ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр"
Адрес: город Нур-Cултан, улица Манаса, 17
Время: 09:00-13:00.
Шымкент
ГКП на ПХВ "Городской онкологический центр"
Адрес: город Шымкент, улица Байтурсынова, 85
Время: 09:00-13:00.
Акмолинская область
ГКП на ПХВ "Многопрофильная больница, онкополиклиника"
Адрес: город Кокшетау, улица Акана Сері, 1в
Время: 09:00-13:00.
Актюбинская область
"Медицинский центр ЗКМУ им.М.Оспанова"
Адрес: город Актобе, Жанаконыс, 8
Время: 09:00-13:00.
Атырауская область
КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер"
Адрес: город Атырау, улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение диспансера
Время: 09:00-13:00.
Восточно-Казахстанская область
"Многопрофильный центр онкологии и хирургии"
Адрес: город Усть-каменогорск, улица Потанина, 6
Время: 09:00-13:00.
Западно-Казахстанская область
ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"
Адрес: город Уральск, улица Алматинская, 58
Время: 09:00-13:00.
Карагандинская область
КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3"
Адрес: город Караганды, улица Касыма Аманжолова, 189
Время: 09:00-13:00.
Костанайская область
КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница"
Адрес: город Костанай, улица Кубеева, 2б
Время: 09:00-13:00.
Мангистауская область
ГКП на ПХВ "Мангистауский областной онкологический диспансер"
Адрес: город Актау, 1а мкр 5/5
Время: 09:00-13:00.
Павлодарская область
КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"
Адрес: город Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А
Время: 09:00-13:00.
Туркестанская область
ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница", поликлиника онкологичечского центра.
Адрес: город Шымкент, улица Курманбекова 2/6
Время: 09:00-13:00.
Жамбылская область
ГКП на ПХВ "Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии"
Адрес: город Тараз, улица Кенена Азербаева, 156
Время: 09:00-13:00 (24 сентября).
Северо-Казахстанская область
КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница», онкологический центр"
Адрес: город Петропавловск, улица Ауэзова, 133
Время: 09:00-13:00 (24 сентября).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987339-kazahstanskie-zhenschiny-smogut-proyti-besplatnyy-osmotr-u-onkoginekologov/