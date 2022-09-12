Казахстанские женщины смогут пройти бесплатный осмотр у онкогинекологов

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В государственных онкоорганизациях Казахстана 17 сентября, в субботу, пройдет День открытых дверей по раннему выявлению и профилактике гинекологического рака, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИ онкологии и радиологии.

Казахстанские женщины смогут пройти бесплатную консультацию и осмотр у онкогинекологов. Возраст пациентов и место прописки значения не имеют. Дни открытых дверей в онкоорганизациях пройдут в рамках месячника осведомленности о гинекологическом раке.

Отмечается, что в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях Дни открытых дверей состоятся 24 сентября.

Алматы и Алматинская область

КазНИИ онкологии и радиологии

Адрес: город Алматы, проспект Абая 91, угол улицы Шарипова

Время проведения: 09:00-13:00.

КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" (АОЦ)

Адрес: город Алматы, улица Папанина, 220а

Время: 09:00-13:00.

Нур-Султан

ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр"

Адрес: город Нур-Cултан, улица Манаса, 17

Время: 09:00-13:00.

Шымкент

ГКП на ПХВ "Городской онкологический центр"

Адрес: город Шымкент, улица Байтурсынова, 85

Время: 09:00-13:00.

Акмолинская область

ГКП на ПХВ "Многопрофильная больница, онкополиклиника"

Адрес: город Кокшетау, улица Акана Сері, 1в

Время: 09:00-13:00.

Актюбинская область

"Медицинский центр ЗКМУ им.М.Оспанова"

Адрес: город Актобе, Жанаконыс, 8

Время: 09:00-13:00.

Атырауская область

КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер"

Адрес: город Атырау, улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение диспансера

Время: 09:00-13:00.

Восточно-Казахстанская область

"Многопрофильный центр онкологии и хирургии"

Адрес: город Усть-каменогорск, улица Потанина, 6

Время: 09:00-13:00.

Западно-Казахстанская область

ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"

Адрес: город Уральск, улица Алматинская, 58

Время: 09:00-13:00.

Карагандинская область

КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3"

Адрес: город Караганды, улица Касыма Аманжолова, 189

Время: 09:00-13:00.

Костанайская область

КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница"

Адрес: город Костанай, улица Кубеева, 2б

Время: 09:00-13:00.

Мангистауская область

ГКП на ПХВ "Мангистауский областной онкологический диспансер"

Адрес: город Актау, 1а мкр 5/5

Время: 09:00-13:00.

Павлодарская область

КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер"

Адрес: город Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А

Время: 09:00-13:00.

Туркестанская область

ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница", поликлиника онкологичечского центра.

Адрес: город Шымкент, улица Курманбекова 2/6

Время: 09:00-13:00.

Жамбылская область

ГКП на ПХВ "Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии"

Адрес: город Тараз, улица Кенена Азербаева, 156

Время: 09:00-13:00 (24 сентября).

Северо-Казахстанская область

КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница», онкологический центр"

Адрес: город Петропавловск, улица Ауэзова, 133

Время: 09:00-13:00 (24 сентября).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987339-kazahstanskie-zhenschiny-smogut-proyti-besplatnyy-osmotr-u-onkoginekologov/