"Проснулся от боли": ожог получил в реанимации житель Алматинской области (видео)

Султан Оршабеков. Фото: almaty.tv

Житель Алматинской области попал в реанимацию и там получил ожог третьей степени. Врачи уверяют, что мужчина сам обжегся горячим чаем, но казахстанец не верит в эту версию. Его родные обратились в полицию.

Как рассказал Султан Оршабеков телеканалу "Алматы", во время эпилептического припадка его госпитализировали в межрайонную больницу. Приехавшая на вызов "скорая" заверила, что в медучреждении ему будет легче. Однако в итоге парень получил еще одну травму - в реанимации он очнулся с ожогом третьей степени.

"В реанимации я проснулся от боли. Смотрю, а у меня на правом боку ожог большой. Я стал просить врачей, чтобы они помазали мне чем-нибудь рану. Пока я не начал за ними бегать, они сами не обрабатывали мой ожог, даже не забинтовали", - рассказал Султан.

Султану объяснили, что он якобы ошпарился кипятком. Но парень в эту версию верит с трудом.

"Объяснили, что я в реанимации попросил у них горячий чай. Сознание мутное, как я могу попросить кипяток у них?!" - вопрошает Оршабеков.

Отмечается, что у молодого парня эпилепсия, поэтому он нуждается в постоянном наблюдении врачей, которые, как оказалось, не всегда могут ему помочь.

"Может быть, этот ожог вообще не от чая, может, химический ожог. Потому что мне кажется, ожог третьей степени от чая получить невозможно, тем более в реанимации. Я обратилась с заявлением в полицию, наш участковый сразу сказал мне, что это затея бесполезная, мол мы ожогами не занимаемся", - рассказывает мама Султана Бахытгуль Оршабекова.

В администрации больницы признали, что пациент был травмирован в стенах медучреждения. Сейчас в отношении медработников, допустивших халатность, проводится служебная проверка.

"Ожог II-Б III-А степени. Проводится предварительное расследование. Мы ожидаем комиссию из Комитета контроля качества медицинских услуг и фармации, которые приедут и будут уже выяснять степень вины либо невиновности наших сотрудников. На данный момент предварительное расследование ведется", - прокомментировал заместитель директора Карасайской многопрофильной межрайонной больницы Максим Стадников.

Инцидент сейчас на контроле полиции. После получения результатов экспертизы дело будет занесено в единый реестр досудебных расследований.

"Данный материал зарегистрирован в книге учета информации Управления полиции Карасайского района. По данному материалу обеспечена полнота и назначена экспертиза. Данный материал направлен для прохождения экспертизы в фармконтроль управления здравоохранения по Алматинской области", - заявил начальник полицейской службы Карасайского района Талгат Талкамбаев.

Результаты судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести вреда здоровью. Виновному может грозить уголовная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1983670-soznanie-mutnoe-ozhog-poluchil-v-reanimatsii-zhitel-almatinskoy-oblasti-video/