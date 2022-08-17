Эксперты назвали самые распространенные причины смерти в Казахстане

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Эксперты рассказали о смертности в Казахстане. Согласно опубликованным данным, РК занимает 85 место в мире в рейтинге стран по уровню смертности.

Согласно информации сайта Ranking.kz, по итогам первого полугодия текущего года в РК умерли 69,2 тыс. человек — на 9,6% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшее число смертей наблюдалось в Алматинской области: 7,4 тыс. человек, минус 8,9% за год. Также в тройке лидеров оказались Восточно-Казахстанская и Карагандинская области.

Меньше всего смертей в нашей стране было зафиксировано в Мангистауской области: 1,5 тыс. человек, минус 9% за год.

По информации экспертов, в текущем году зафиксировано заметное сокращение числа умерших практически во всех регионах страны.

Смертность в разрезе регионов. Фото: ranking.kz

Также были названы самые распространенные причины смерти среди казахстанцев.

По официальным данным, среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: от них умерли 15,6 тыс. человек — по подсчетам аналитиков, данный показатель на 15,7% меньше, чем годом ранее.

Вторую и третью строчки "популярных" причин смерти заняли новообразования и болезни органов дыхания: по 6,7 тыс. смертей от каждой причины.

В первой пятерке также оказались несчастные случаи, отравления и травмы, а также болезни органов пищеварения.

Причины смертей в Казахстане. Фото: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1983616-eksperty-nazvali-samye-rasprostranennye-prichiny-smerti-v-kazahstane/