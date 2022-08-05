Лекарство "Спинраза" будут покупать за счет бюджета для детей с СМА в Казахстане

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Представители Минздрава на брифинге в СЦК сообщили, что лекарство "Спинраза" (Nusinersen), назначаемое детям со спинальной мышечной атрофией, Казахстан будет покупать за счет бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор Департамента лекарственной политики Минздрава Бауржан Джусипов сообщил, что этот вопрос касается в целом обеспечения лекарственными препаратами детей с редкими заболеваниями. Речь идет, в том числе, о препарате "Спинраза" (Nusinersen) для детей со спинальной мышечной атрофией.

"В целом, у нас лекарственное обеспечение пациентов идет по утвержденному нами перечню. То есть определяется перечень заболеваний и лекарств, которыми мы обеспечиваем в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

На сегодня препарат Nusinersen в данный перечень не входит. С прошлого года по данному препарату работы проводилась для того, чтобы включить препарат в данный перечень. Он проходит ряд процедур и ряд экспертиз, оценивается его обоснованность и, соответственно, влияние его в целом.

На сегодня эти процедуры завершены, и в ближайшее время выйдет приказ с изменениями в перечень, и мы в него включаем этот препарат Nusinersen для детей с СМА", – заявил спикер.

По его словам, приказ выйдет в ближайшее время, скорее всего, в текущем месяце.

"По процедурам госзакупок, через те списки, которые утверждены по препаратам, в рамках ГОБМП по данной позиции будут решены вопросы годового запаса препаратов для более 350 детей.

То есть будут сразу закуплены препараты, которые с гарантированным качеством и безопасностью на все количество детей, которые нуждаются в этом препарате", – сказал в свою очередь председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауржан Байсеркин.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит к нарушению даже дыхания и глотания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981969-samoe-dorogoe-v-mire-lekarstvo-spinraza-budut-pokupat-za-schet-byudzheta-dlya-detey-v-kazahstane/