Режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в Калифорнии

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в американском штате Калифорния из-за распространения оспы обезьян вслед за Нью-Йорком и Иллинойсом, передает CNBC.

Калифорния стала третьим американским штатом, который ввел режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян.

По словам калифорнийского губернатора Ньюсома, объявление поможет поддержать усилия штата по вакцинации. Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния сообщили о 47 процентах всех случаев заболевания в США.

Режим ЧС в штате Нью-Йорк ввели в конце июля. Также вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в мире объявил глава ВОЗ.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сейчас в стране зарегистрировано почти шесть тысяч случаев заболевания оспой обезьян в 48 штатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981288-rezhim-chs-iz-za-ospy-obezyan-vveli-v-kalifornii/