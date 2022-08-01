Первый возможный случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Индии

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Министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж сообщила о смерти мужчины, у которого был положительный результат теста на оспу обезьян. Однако у пациента не было симптомов этого заболевания, передает Indian Express.

По словам министра, пациент скончался в субботу, 30 июля, через несколько дней после того, как он вернулся из ОАЭ. Оспу обезьян у него выявили еще в поездке.

"У юноши не было симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита. Его родственники передали результат теста только в субботу", – сказала она.

Джордж отметила, что по данному факту будет проведено расследование, поскольку у оспы обезьян низкий уровень смертности.

Отмечается, что в Индии зарегистрированы четыре подтвержденных случая оспы обезьян, три из них в Керале.

На прошлой неделе в Европе зарегистрировали два случая смерти от оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981106-pervyy-vozmozhnyy-sluchay-smerti-ot-ospy-obezyan-zafiksirovan-v-indii/