"Жаман үйретеді": глава Минздрава о том, почему казахстанцы подключают связи, когда дело касается больниц

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Известно, что когда кто-то из близких попадает в больницу, казахстанцы начинают судорожно искать знакомых в надежде на более качественную медпомощь. Глава Минздрава Ажар Гиният высказалась об отношении к недоверию казахстанцев к системе здравоохранения в интервью NUR.KZ.

По словам министра, подключение связей во многих сферах, в том числе когда дело касается здравоохранения, связано с менталитетом казахстанцев.

"Мне удалось поработать в 90-е годы, поэтому я не понаслышке знакома и с прежней системой, и с сегодняшней. У нас так устроено, что люди привыкли везде искать знакомых, связи, неважно – будь то в медицине, или образовании, устраиваются ли они на работу или поступают в вуз. Такой менталитет. Даже если на месте есть врач, они все равно пытаются подключить кого-то еще. И, таким образом, наших врачей "жаман үйретеді", – считает Ажар Гиният.

Она также сетует, что даже единичные подобные случаи отбрасывают развитие здравоохранения в Казахстане на несколько лет назад.

"Я недавно изучала отчет: у нас в год через систему здравоохранения проходят около 110 млн посещений, в день по стране регистрируются 20 тысяч вызовов скорой помощи, проводят около 3 тысяч операций, не думаю, что все 3 тысячи ищут знакомых. Плохо, что если у нас случаются единичные случаи, то это влияет и отбрасывает развитие здравоохранения на несколько лет назад, например, трансплантология", – заключила она.

С полной версией интервью министра можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1980558-zhaman-uyretedi-glava-minzdrava-o-tom-pochemu-kazahstantsy-podklyuchayut-svyazi-kogda-delo-kasaetsya-bolnits/