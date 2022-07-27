Эпидемиолог призвала правительства стран мира серьезнее отнестись к угрозе оспы обезьян

Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Американский эпидемиолог заявила, что правительства стран мира делают недостаточно для сдерживания распространения оспы обезьян. По ее словам, из-за этого оспа рискует превратиться в крупномасштабную глобальную вспышку, передает CNBC.

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В минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения. Доктор Сира Мадад, старший директор New York City Health + Hospitals заявила, что США и другие страны делают недостаточно для того, чтобы оспа обезьян не превратилась в крупномасштабную глобальную вспышку.

Эпидемиолог назвала "неприемлемой" реакцию правительств на угрозу распространения оспы обезьян.

"Учитывая все уроки пандемии COVID-19, мы не имеем права доводить эту вспышку до огромного масштаба", — заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1980212-epidemiolog-prizvala-pravitelstva-stran-mira-sereznee-otnestis-k-ugroze-ospy-obezyan/