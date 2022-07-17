Стало известно, кто выиграл конкурс на должность нового руководителя УОЗ Алматы

Иран Шаметеков. Фото: mgdb-3.kz

Иран Шаметеков выиграл конкурс на занятие вакантной должности главы Управления общественного здравоохранения южной столицы. Решение конкурсной комиссии опубликовано на официальном сайте акимата Алматы.

Как сообщили в акимате, положительное заключение конкурсной комиссии на занятие вакантных административных государственных должностей получили:

Шаметеков Иран Маратович - на должность главы Управления общественного здравоохранения города Алматы;

- на должность главы Управления общественного здравоохранения города Алматы; Идрисов Руслан Фаритович - на должность заместителя акима Алмалинского района Алматы;

на должность заместителя акима Алмалинского района Алматы; Мендигалиев Каиржан Ермекович - на должность руководителя Управления молодежной политики Алматы.

Окончательное решение о назначении должен принять аким города.

Согласно информации на официальном сайте Многопрофильной городской детской больницы №3 акимата Нур-Султана, Иран Маратович Шаметеков окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" в 2000 году.

Интернатуру по специальности "Хирургия" прошел 2000-2001 годах в Западно-Казахстанской медицинской академии.

В 2006 году окончил бакалавриат университета им. Д.А. Кунаева по специальности "юриспруденция", присвоена академическая степень бакалавра юриспруденции.

Имеет ученую степень доктора философии и общественного здравоохранения.

Трудовую деятельность в должности врача хирурга приемного отделения начал в 2001 году в городской больнице Байконкура.

В разные годы работал в различных департаментах Минздрава, заместителем руководителя Управления здравоохранения столицы, главой Управления здравоохранения по Кызылординской области, директором, позже проректором в КазМУНО.

С 2019 года является директором Многопрофильной городской детской больницы №3 акимата Нур-Султана.

Напомним, Нариман Табынбаев был освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения Алматы 20 июня. Его уход с поста главы УОЗ связан с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы.

Позже стало известно, что акимат Алматы проведет конкурс на должность руководителя УОЗ города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1978850-stalo-izvestno-imya-novogo-rukovoditelya-uoz-almaty/