Казахстанцы пугают друг друга фейком о принудительной вакцинации

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казнете появилась информация о том, что в стране якобы намерены массово и в обязательном порядке вакцинировать граждан против ряда заболеваний. Специалисты Stopfake.kz предупредили, что эти сообщения – ложь.

Если верить распространяемой информации, то в правительстве Казахстана якобы собираются принять закон об обязательной массовой вакцинации граждан. При этом отмечается, что составлен целый список обязательных прививок, некоторые из которых могут "отрицательно сказаться на здоровье, в том числе и на репродуктивности".

Далее авторы сообщений прилагают инструкцию о том, как проголосовать против этого.

Чтобы разобраться в ситуации, фактчекеры обратились за комментарием в Министерство здравоохранения РК.

В ведомстве сообщили, что казахстанцы, не имеющие медицинских противопоказаний, должны получать обязательные профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний. И тем не менее, по закону, имеют право отказаться от вакцинации.

"Вакцинация против КВИ включена в перечень инфекционных заболеваний, против которых профилактические прививки проводятся по эпидемиологическим показаниям. При этом прививки проводятся только с информированного согласия прививаемых", – сообщили в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве отметили, что на сегодняшний день не планируется расширение перечня заболеваний, против которых должны ставиться обязательные профилактические прививки.

Что касается оспы обезьян, вспышка которой сейчас регистрируется сразу в нескольких неэндемичных странах, то от нее казахстанцев прививать пока не будут.

"С учетом текущей эпидемиологической ситуации и регистрацией оспы обезьян дополнительно сообщаем, что Всемирной организацией здравоохранения не рекомендуется проведение массовой вакцинации против данной инфекции. Это связано с тем, что оспа обезьян не относится к инфекциям с высокой контагиозностью, и для ее распространения необходим тесный контакт", – пояснили представители Минздрава.

Таким образом, отмечается, что распространяемое сообщение о планах по внедрению в Казахстане обязательной вакцинации без возможности отказа – фейк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1977830-kazahstantsy-pugayut-drug-druga-feykom-o-prinuditelnoy-vaktsinatsii/