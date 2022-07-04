Энергетики с превышением доли консервантов нашли еще в одном регионе Казахстана

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В Туркестанской области санэпидемиологи выявили факты реализации энергетических напитков, в которых превышена доля содержания консервантов, передает Otyrar.kz.

Эксперты зафиксировали превышение нормы содержания бензоата натрия в напитках. На данном этапе санэпидемиологи ищут магазины, в которых продавали энергетик с нарушениями.

Отмечается, что превышение допустимой нормы консерванта установили, когда брали пробы. Норма содержания бензоата натрия в энергетиках - не более 150 миллиграмм на литр, при этом в некоторых напитках специалисты выявили превышение показателя на 20 грамм.

"Наши специалисты отобрали несколько проб из разных партий, обнаруженная концентрация вещества составляет 163-173 миллиграмм на литр. Владельцам торговых магазинов выдано предписание об исключении с торговых полок, устанавливаются поставщики данной партии", — рассказала глава отдела ДСЭК Туркестанской области Мадина Бейбыткызы.

Эксперты предупредили о том, что большое количество бензоата натрия может привести к циррозу печени, почечной недостаточности, а также пагубно повлиять на нервную систему.

Кроме того, казахстанцев предупредили о вреде злоупотребления энергетиками. Таких людей, по словам специалистов, легко вычислить — они находятся в постоянном перевозбуждении, появляются тахикардия и бессонница.

По словам врача-педиатра Гульнар Джунусовой, употребление энергетиков вызывает зависимость, так как вызывает возбуждение организма и повышение настроения. При этом с каждым разом потребность в энергетиках растет.

Злоупотребление этими напитками может привести к диабету, повлиять на половое созревание, рост и вес ребенка.

Напомним, что в конце июня энергетики с превышением содержания бензоата натрия обнаружили в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1976764-energetiki-s-prevysheniem-doli-konservantov-nashli-esche-v-odnom-regione-kazahstana/