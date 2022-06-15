ВОЗ переименует оспу обезьян

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции заявил, что специалисты организации ведут работу по переименованию вируса оспы обезьян и вызываемого им заболевания. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте.

"ВОЗ работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ответвлений и заболевания, которое он вызывает", - сказал Гебрейесус.

Новые названия будут объявлены в кратчайшие сроки.

Как сообщил Гебрейесус, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 1600 случаев заболевания оспой обезьян среди людей в 39 странах. Причем 32 их них - неэндемичные.

Глава ВОЗ повторил, что массовая вакцинация не рекомендуется.

Также стало известно, что на следующей неделе ВОЗ созовет комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1974220-voz-pereimenuet-ospu-obezyan/