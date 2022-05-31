Акушер-гинеколог умерла от кровотечения после родов в Павлодаре

Сагади Акимбеков. Фото: NUR.KZ

У павлодарского акушера-гинеколога, которая отправилась рожать в третий раз, 8 мая на свет появился мальчик, а после у женщины началось кровотечение. По словам ее супруга, который тоже работает медиком, она пыталась достучаться до сотрудников роддома, но сделать этого ей не удалось. В итоге женщина скончалась, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Сагади Акимбекова, жена родила 8 мая. Все прошло хорошо, на свет появился мальчик, но вот у самой Еркежан началось кровотечение. Длилось это на протяжении суток, а мужу она говорила, что просила врача прийти, но сразу никто не среагировал.

"Первые сутки было терпимо, небольшое кровотечение, но к вечеру только подошел врач, осмотрел ее на кресле, все ее голосовые сообщения у меня есть. Она говорила, что осмотрели, немножко кровит, но это нормально", - поделился вдовец.

На следующий день Еркежан стало легче. Но к вечеру 9 мая вновь ситуация обострилась. Ночью 10 мая, по словам супруга, трижды пришлось менять простыни, которые были залиты кровью.

Сагади Акимбеков уверен, что спасти его жену было возможно.

"Конечно, медики виноваты, но и, я считаю, где-то и мы виноваты. Мне надо было бросить работу и бежать, быть с ней сутками. Не доверять. Обычно я никогда не доверяю своим коллегам, потому что сам в этой сфере работаю", - признался павлодарец.

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что по факту был проведен разбор. Сейчас ждут результаты исследования, было проведено вскрытие тела, а 6 июня случай рассмотрят на уровне Минздрава.

Городская больница. Фото: NUR.KZ

"Директор городской больницы №1, его заместители и остальной персонал, который принимал участие в оказании помощи пациентке, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Заведующий родильным отделением снят с должности и переведен обычным дежурным в ургентную службу (скорая круглосуточная специализированная медицинская помощь)", - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения региона Гульнар Буратаева.

По информации департамента полиции Павлодарской области, факт у них не зарегистрирован. Расследование будут проводить специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971881-akusher-ginekolog-umerla-ot-krovotecheniya-posle-rodov-v-pavlodare/