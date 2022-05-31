Слухи о вспышке холеры в России опровергли в Минздраве Казахстана
Опубликовано:
Информация о вспышке холеры на территории России и заражении воды, которую ранее распространяли в соцсетях, является ложной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, сегодня в стране сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере. Случаи холеры у нас не регистрируются уже 10 лет.
Вместе с тем, как отметили в ведомстве, эпизодически выявляются завозные случаи холеры. Так, за 2017 и 2018 годы были зарегистрированы по 5 завозных случаев холеры от приезжих туристов; в 2019 году – 4 завозных случая от казахстанских туристов, приехавших из Индии.
С 2020 года и по сей день завозных случаев холеры не выявлено.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальные подразделения (научные центры, департаменты, противочумные станции) постоянно следят за ситуацией с учетом путей и факторов передачи холеры и других кишечных инфекций.
Ежегодно в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы, зоны рекреации).
Также каждый год исследуется до 9 тысяч проб питьевой воды, среди которых:
- вода для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – до 2 тыс. проб;
- вода в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере – до 6 тыс. проб.
Также в комитете расписали основные меры профилактики холеры:
- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.
- не употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
- посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;
- фрукты и овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;
- перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук;
- купаться только в бассейнах или специальных водоемах;
- при ухудшении состояния здоровья обязательно обращаться к врачу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971871-sluhi-o-vspyshke-holery-v-rossii-oprovergli-v-minzdrave-kazahstana/