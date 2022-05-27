Великобритания столкнулась с переизбытком нейрохирургов

Иллюстративное фото: pexels.com

Здравоохранение Великобритании столкнулось с переизбытком нейрохирургов. Ситуация дошла до того, что медработники, имеющие столь высокую квалификацию, не могут найти работу, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Нейрохирург-консультант является одной из самых престижных должностей в системе Национальной службы здравоохранения Великобритании. При этом количество вакансий по этой специальности всего 450 на всю страну. И все они давно заняты. Согласно отчету Общества британских нейрохирургов, в 2020 году обучение этой специальности прошли 50 человек. По их данным, тенденция будет только расти, достигнув пика в 100 человек к 2029 году.

Проблему называют бюрократической. В стране действуют законодательные ограничения для рабочего времени врачей, которые постепенно вводились с 1998 по 2009 годы. Для того, чтобы укомплектовать медучреждение специалистами, но при этом исполнять ограничения по рабочему времени врачей, руководству клиник приходилось нанимать больше людей. В большинстве случаев это делалось за счет стажеров. При этом у клиник не оставалось средств на то, чтобы открыть высокооплачиваемую вакансию врача-консультанта. В частности, нейрохирурга-консультанта.

В Обществе британских нейрохирургов отмечают, что те специалисты, которые прошли переподготовку по этой сложной специальности, но не смогли найти применения своим знаниями и навыкам, рискуют разочароваться в себе и в медицине в целом. Они порекомендовали Национальной службе здравоохранения ограничить количество студентов, обучающихся по направлению нейрохирургии, чтобы решить эту проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971148-velikobritaniya-stolknulas-s-pereizbytkom-neyrohirurgov/