Вырастут ли цены на лекарства из-за введения маркировки, объяснила глава Минздрава

Иллюстративное фото: Leopoldo Smith/Getty Images

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, для чего вводится маркировка лекарственных средств и стоит ли ожидать к лету роста цен на лекарства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила министр, современные методы маркировки лекарственных препаратов нужны.

"Ранее в Сети появилась информация, что казахстанский инсулин появился где-то в Узбекистане. Эта информация прошлогодняя, в прошлом году мы этой проблемой занимались. Устаревшая информация. Но это я к чему: если будет маркировка, то таких проблем у нас не будет. Все препараты будут отслеживаться", - пояснила Гиният.

По ее словам, цены на лекарства регулируются и контролируются не только Минздравом, но и Агентством по защите и развитию конкуренции.

"Предельные цены устанавливаем мы, и мы это отслеживаем. При повышении предельных цен на лекарства будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Повышения предельных цен после маркировки не должно быть", - резюмировала глава Минздрава.

Отметим, что маркировку на лекарства в Казахстане планируют ввести с 1 июля этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969849-vyrastut-li-tseny-na-lekarstva-iz-za-vvedeniya-markirovki-obyasnila-glava-minzdrava/