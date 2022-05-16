Почти 80 астанчан пожаловались на укусы клещей после майских праздников

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За первые недели мая несколько десятков жителей столицы обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что за первые две майские недели на укусы клещей пожаловались 76 астанчан.

"Клещи особенно активны и агрессивны ранней весной, после голодной зимы, когда им необходимо пропитание. Поэтому, май и июнь считаются пиком сезона клещей.

Так, в столице за текущий период 2022 года (с 29 марта по 16 мая) всего зарегистрировано 109 пострадавших от клеща, из них 44 – это дети до 14 лет. То есть, на 28 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (81 случай)", – сообщила руководитель отдела ДСЭК Нур-Султана Нагима Шатаева.

Она объяснила, что причиной таких высоких показателей является не только потепление погоды, но и активность населения.

"В прошедшие два года действовали карантинные ограничения, связанные с COVID-19, когда люди были ограничены в передвижении, сейчас более свободный режим, и активность людей в прошедшие майские праздники дала свой результат", – добавила чиновница.

Отмечается, что более всего клещей стоит опасаться выезжая на природу.

"Клещи опасны не своим укусом, а тем, что они сосут кровь у различных животных, тем самым набирают микробов от каждого животного. Потом эти микробы впускаются ими в кровь жертвы.

Из болезней, которые переносят клещи, наиболее известны клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма или боррелиоз", – объяснила специалист.

В связи с этим, в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили о важных правилах для защиты от клещей:

использовать специальные репелленты;

продумывать форму одежды – закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь;

осматривать себя и детей каждые 15-20 минут.

Отмечается, что особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть не только на человеке, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях), домашних животных.

"В случае укуса требуется снять клеща как можно быстрее – риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания. Для удаления насекомого лучше обратиться в травмпункт, но можно это сделать и самостоятельно.

Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело клеща от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления", – объяснили в ДСЭК Нур-Султана.

Отмечается, что в регионах, которые являются очагами клещевого энцефалита, после укуса необходимо максимально быстро обратиться к врачам – не позднее, чем через 72 часа после укуса.

Список территорий Казахстана, которые находятся в природных очагах клещевого энцефалита:

окрестности города Алматы ;

; Алматинская область : Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Раимбекский, Алакольский, Аксуский, Саркандский, Кербулакский, Ескельдинский, Уйгурский районы, окрестности городов Талдыкорган и Текели;

: Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Раимбекский, Алакольский, Аксуский, Саркандский, Кербулакский, Ескельдинский, Уйгурский районы, окрестности городов Талдыкорган и Текели; Восточно-Казахстанская область : Глубоковский район, Зыряновский район, Катон-Карагайский район, Кокпектинский район, Уланский район, Шемонаихинский район, окрестности городов Усть-Каменогорск и Риддер;

: Глубоковский район, Зыряновский район, Катон-Карагайский район, Кокпектинский район, Уланский район, Шемонаихинский район, окрестности городов Усть-Каменогорск и Риддер; Акмолинская область: Сандыктауский район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969508-pochti-80-astanchan-pozhalovalis-na-ukusy-kleschey-posle-mayskih-prazdnikov/