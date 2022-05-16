Почти 80 астанчан пожаловались на укусы клещей после майских праздников
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За первые недели мая несколько десятков жителей столицы обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана.
В ведомстве отметили, что за первые две майские недели на укусы клещей пожаловались 76 астанчан.
"Клещи особенно активны и агрессивны ранней весной, после голодной зимы, когда им необходимо пропитание. Поэтому, май и июнь считаются пиком сезона клещей.
Так, в столице за текущий период 2022 года (с 29 марта по 16 мая) всего зарегистрировано 109 пострадавших от клеща, из них 44 – это дети до 14 лет. То есть, на 28 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (81 случай)", – сообщила руководитель отдела ДСЭК Нур-Султана Нагима Шатаева.
Она объяснила, что причиной таких высоких показателей является не только потепление погоды, но и активность населения.
"В прошедшие два года действовали карантинные ограничения, связанные с COVID-19, когда люди были ограничены в передвижении, сейчас более свободный режим, и активность людей в прошедшие майские праздники дала свой результат", – добавила чиновница.
Отмечается, что более всего клещей стоит опасаться выезжая на природу.
"Клещи опасны не своим укусом, а тем, что они сосут кровь у различных животных, тем самым набирают микробов от каждого животного. Потом эти микробы впускаются ими в кровь жертвы.
Из болезней, которые переносят клещи, наиболее известны клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма или боррелиоз", – объяснила специалист.
В связи с этим, в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили о важных правилах для защиты от клещей:
- использовать специальные репелленты;
- продумывать форму одежды – закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь;
- осматривать себя и детей каждые 15-20 минут.
Отмечается, что особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть не только на человеке, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях), домашних животных.
"В случае укуса требуется снять клеща как можно быстрее – риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания. Для удаления насекомого лучше обратиться в травмпункт, но можно это сделать и самостоятельно.
Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело клеща от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления", – объяснили в ДСЭК Нур-Султана.
Отмечается, что в регионах, которые являются очагами клещевого энцефалита, после укуса необходимо максимально быстро обратиться к врачам – не позднее, чем через 72 часа после укуса.
Список территорий Казахстана, которые находятся в природных очагах клещевого энцефалита:
- окрестности города Алматы;
- Алматинская область: Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Раимбекский, Алакольский, Аксуский, Саркандский, Кербулакский, Ескельдинский, Уйгурский районы, окрестности городов Талдыкорган и Текели;
- Восточно-Казахстанская область: Глубоковский район, Зыряновский район, Катон-Карагайский район, Кокпектинский район, Уланский район, Шемонаихинский район, окрестности городов Усть-Каменогорск и Риддер;
- Акмолинская область: Сандыктауский район.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969508-pochti-80-astanchan-pozhalovalis-na-ukusy-kleschey-posle-mayskih-prazdnikov/