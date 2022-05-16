Умер известный алматинский хирург Гани Беристемов

Гани Беристемов. Фото: facebook.com/gkb7kz

Накануне, 15 мая, в Алматы после продолжительной болезни скончался известный хирург Гани Беристемов. Ему было 54 года. Об этом сообщается на официальной странице Городской клинической больницы №7 города Алматы в Facebook.

Гани Тамиевич родился в 1967 году в Кызылординской области.

В 1992 году окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", после чего начал свою трудовую деятельность врачом-хирургом в Центральной городской клинической больнице города Алматы.

Был женат, имел двоих детей.

Долгие годы Беристемов заведовал хирургическими отделениями в ЦГКБ и ГКБ №7.

"Беззаветно служа научному и практическому здравоохранению, он постоянно повышал уровень своих знаний и навыков, обучаясь на циклах усовершенствования по специальности и смежным дисциплинам на базе КазМУНО, КазНМУ им. Асфендиярова, также участвуя в работе международных и республиканских научно-практических конференций.

Активно внедрял полученные знания по новым методам диагностики и лечения в повседневную клиническую практику. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук", - говорится в сообщении.

Беристемов был награжден нагрудными знаками "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін", "Денсаулық сақтау ісінің үздігі", благодарственным письмом министра здравоохранения, нагрудным знак "Алтын Дәрігер", орденом "За Службу Родине и Особые Заслуги", памятной медалью "Парыз, Абырой, Отан", почетной грамотой "За многолетний добросовестный труд, внимание и заботу к ветеранам Чернобыля и Локальных войн".

"Мы скорбим о невосполнимой утрате и выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Гани Тамиевича", - указано в некрологе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969387-umer-izvestnyy-almatinskiy-hirurg-gani-beristemov/