Отпуск для женщин с болезненной менструацией могут ввести в Испании

Иллюстративное фото: pexels.com

Испания может законодательно закрепить специальный «женский» отпуск. Воспользоваться им смогут женщины, испытывающие сильную боль во время менструации, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В законопроекте говорится, что женщины, испытывающие сильную боль во время месячных, смогут воспользоваться тремя днями отпуска. В некоторых случаях этот срок может быть продлен до пяти дней. Если этот закон будет принят, то Испания станет первой европейской страной, в которой эта норма будет законодательно закреплена. Испанские СМИ сообщают, что Кабинет министров получит документ в начале следующей недели.

В проекте закона сказано, что трехдневный отпуск может быть предоставлен при наличии справки от врача. Этим правом не смогут воспользоваться женщины, чье состояние врачи оценят, как «легкий дискомфорт». El País сообщает, что этот вид отпуска является лишь частью политики Испании, стремящейся нормализовать отношение общества к менструации. Эти меры также включают в себя отмену НДС для средств гигиены, а также бесплатное предоставление тампонов и прокладок в школах и тюрьмах.

Проект нового закона о репродуктивном здоровье также включает в себя продление декретного отпуска. Кроме того, будет отменено требование оповещать родителей подростков, обратившихся в клиники за прерыванием беременности. Это требование было принято в 2015 году предыдущим правительством Испании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969161-otpusk-dlya-zhenschin-s-boleznennoy-menstruatsiey-mogut-vvesti-v-ispanii/