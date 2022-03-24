Вывоз лекарственных препаратов из Казахстана могут запретить на полгода

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Министерство здравоохранения Казахстана предложило запретить вывоз лекарственных средств любых форм. Проект этого приказа был размещен на портале открытых НПА для публичного обсуждения.

В соответствии с проектом, опубликованным Минздравом, предлагается ввести запрет на вывоз лекарственных средств, сроком на шесть месяцев.

Под запрет могут попасть все формы лекарств и медицинских изделий, в том числе различные фармацевтические субстанции, протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехника, а также материалы и комплектующие для их производства.

Исключениями из данного запрета являются:

товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами Казахстана;

медизделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;

товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;

товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;

лекарственные средства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

образцы лекарственных средств и медизделий, поступающих для проведения доклинических и клинических исследований и испытаний;

радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;

лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;

лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств;

лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

лекарственные средства и медизделия, произведенные товаропроизводителями Казахстана, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.

Открытое обсуждение приказа продлится до 6 апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961955-vyvoz-lekarstvennyh-preparatov-iz-kazahstana-mogut-zapretit-na-polgoda/