Вывоз лекарственных препаратов из Казахстана могут запретить на полгода
Министерство здравоохранения Казахстана предложило запретить вывоз лекарственных средств любых форм. Проект этого приказа был размещен на портале открытых НПА для публичного обсуждения.
В соответствии с проектом, опубликованным Минздравом, предлагается ввести запрет на вывоз лекарственных средств, сроком на шесть месяцев.
Под запрет могут попасть все формы лекарств и медицинских изделий, в том числе различные фармацевтические субстанции, протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехника, а также материалы и комплектующие для их производства.
Исключениями из данного запрета являются:
- товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами Казахстана;
- медизделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования;
- товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
- товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации;
- лекарственные средства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
- образцы лекарственных средств и медизделий, поступающих для проведения доклинических и клинических исследований и испытаний;
- радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
- образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;
- лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;
- лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств;
- лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
- лекарственные средства и медизделия, произведенные товаропроизводителями Казахстана, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
Открытое обсуждение приказа продлится до 6 апреля 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961955-vyvoz-lekarstvennyh-preparatov-iz-kazahstana-mogut-zapretit-na-polgoda/