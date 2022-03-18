Что будет с Карагандинским фармкомплексом после ареста Боранбаева, пояснили в Минздраве

Кайрат Боранбаев. Фото: mcdonalds.kz

Глава Минздрава на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос, что будет с Карагандинским фармацевтическим комплексом после задержания Кайрата Боранбаева, одного из его совладельцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Подняли вопрос представители СМИ.

"Как будет работать завод? Будет ли он работать вообще и следует ли ожидать задержек поставок?", – поинтересовались они.

Ажар Гиният сообщила, что это частная компания и она не знает, как будет выстраиваться деятельность завода теперь.

"Это частная компания, какова ее дальнейшая судьба, я не знаю. Минздрав к нему никакого отношения не имеет.

Договорные обязательства, которые были, – они полностью выполнены, и дополнительных договорных обязательств нет.

На сегодня нужный объем вакцин мы имеем, на этот год, такой потребности (в дополнительных поставках вакцин против КВИ – прим. ред.) нет, при необходимости будем рассматривать", – добавила она.

Напомним, накануне стало известно об аресте казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным Forbes.kz, вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами он владеет ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", разливающим российскую вакцину "Спутник-V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961534-chto-budet-s-karagandinskim-farmkompleksom-posle-aresta-boranbaeva-poyasnili-v-minzdrave/