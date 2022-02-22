Оставили в коридоре после операции: костанайцев возмутил долгий ремонт детской больницы

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Жители Костаная пожаловались на затянувшийся ремонт детской больницы, из-за которого маленьких пациентов размещают в коридоре, а то и вовсе отправляют лечиться домой. Тем временем подрядчик, выполняющий ремонт, и медучреждение выясняют отношения в суде.

Корреспонденты телеканала "Астана" встретились с жительницей Костаная Зоей Феклюниной. Несколько месяцев назад женщина обратилась в детскую областную больницу - ее 7-летняя дочь сломала руку. Ребенку пришлось делать операцию и ставить спицу. То, что произошло после, повергло женщину в шок.

"После наркоза вывезли на каталке в коридор. Люди толкаются, ребенок отходит от наркоза. У меня у самой была паника. Нас не госпитализировали. Нас не оставили тут лежать, потому что нет мест, условий нет", - рассказывает Зоя.

В итоге женщине пришлось несколько дней подряд на такси возить ребенка на рентген.

В такой ситуации оказалась не только Зоя - в соцсетях горожане массово жалуются на детскую больницу: палаты переполнены, детей размещают в коридорах, туалет один на два отделения.

Как оказалось, причина в том, что больница переехала в маленький неприспособленный корпус на время ремонта, который затянулся на неопределенный срок.

К слову, на ремонт было выделено 1,2 млрд тенге.

Представители компании-подрядчика заявляют, что ремонт затянулся из-за заказчика - якобы он вовремя не освободил здание для начала работ.

"Срок окончания был 1 февраля 2021 года, но корпус Б был передан 7 января, то есть за 3 недели до окончания общего капитального ремонта. Затем решением суда был продлен на 6 месяцев, но из 6 месяцев только 2 месяца мы могли работать", - заявил руководитель проекта по ремонту Костанайской областной детской больницы Серикбай Хусаинов.

Уже больше года заказчик и подрядчик выясняют отношения в суде. После того как строителям разрешили продлить сроки ремонта еще на полгода, главврач в одностороннем порядке расторг договор. Объяснять журналистам, почему он так сделал, главврач больницы не захотел.

"Идет судебно-строительная экспертиза. Пройдет судебная экспертиза, будет возобновлен процесс судебный, и после этого вынесет решение суд. Какое решение примет, я этого не могу сказать", - заявил главный врач Костанайской областной детской больницы Улыкбек Асылбек.

Сейчас подрядчик оспаривает в суде расторжение договора, а также просит внести в проект корректировки по отоплению и вентиляции.

На сегодня, по словам строителей, работы в одном корпусе завершены на 97%, в другом - на 90%. Но здание будет простаивать до тех пор, пока суд не вынесет решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1957191-ostavili-v-koridore-posle-operatsii-kostanaytsev-vozmutil-dolgiy-remont-detskoy-bolnitsy/