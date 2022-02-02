Работник скорой помощи вызвал лифт ногой и попал на видео в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Штраф или административный арест грозит фельдшеру Из Нур-Султану, вызвавшему лифт ногой. Действия работника скорой помощи попали на камеры наблюдения, сообщается на официальной Instagram-странице ДП Нур-Султана.

Как рассказали в полиции, видеоролик был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. На кадрах видно, как мужчина в форме работника скорой медицинской помощи вызывает лифт, нажав на панель ногой.

Отмечается, что случай произошел в жилом комплексе "Ак Дидар".

Полицейским удалось установить личность "героя" ролика - им оказался 24-летний фельдшер. Против него возбудили административное производство "Мелкое хулиганство".

"Согласно статьи 434 КРКоАП, данное деяние влечет штраф в размере 5 МРП (15,3 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток. Решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом", - говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка напомнили горожанам об ответственности за​ осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1954125-rabotnik-skoroy-pomoschi-vyzval-lift-nogoy-i-popal-na-video-v-nur-sultane/