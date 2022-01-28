Работники аптек США массово увольняются из-за выгорания

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Крупные американские аптечные сети пытаются выжить под тяжестью затянувшейся пандемии. Собственники компаний изо всех сил укомплектовывают аптеки персоналом, в условиях, когда многие сотрудники больны штаммом «омикрон», а другие уходят из профессии в поисках новой работы, передает Bloomberg.

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Перед пандемией два аптечных гиганта, CVS Health и Walgreens Boots Alliance столкнулись с огромными проблемами. Страховщики выжимали из сетей свою прибыль, одновременно с тем, как Amazon и другие онлайн-сервисы наступали на пятки аптечному бизнесу. Неожиданное увеличение доходов во время пандемии (только CVS смогла заработать в 2021 году 3 млрд долларов) помогло ослабить это давление. Но нехватка рабочей силы до сих пор остается проблемой для аптечных сетей. Еще до "омикрона" персонал был истощен и работал на пределе сил. Сейчас нехватка кадров в аптечной сфере настолько острая, что многие сети вынуждены сокращать время работы аптек или периодически закрывать филиалы.

Страница вакансий на сайте CVS выдает около 4 тысяч предложений для фармацевтов по всей стране. На сайте Walgreens представлено более 15 тысяч аналогичных позиций. По данным Бюро статистики труда, это необычайно высокий показатель для рабочих мест, в которых годовая зарплата обычно составляет в среднем 129 тысяч долларов.

Опрос Американской ассоциации фармацевтов, проведенный в декабре и январе, показал, что 78% фармацевтов испытывали истощение от рабочей нагрузки по сравнению с 22% до пандемии. Почти половина заявила, что их рабочий день увеличился, но только 12% заявили, что получили прибавку к зарплате.

Сети CVS и Walgreens говорят, что внимательно относятся к тому, как чувствуют себя сотрудники во время работы. По словам представителей компаний, работники получают регулярные бонусы, а минимальная заработная плата была поднята до 15 долларов в час.

"Безопасность потребителей является нашим наивысшим приоритетом. Решения о штатном расписании, рабочих часах, процессах, технологических усовершенствованиях и других операционных факторах принимаются для обеспечения надлежащего уровня качества услуг", — говорит Майкл ДеАнджелис, представитель CVS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1953289-rabotniki-aptek-ssha-massovo-uvolnyayutsya-iz-za-vygoraniya/