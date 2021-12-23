Новый национальный холдинг QazBioPharm создан в Казахстане

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Постановлением правительства в Казахстане образовано новое акционерное общество "Национальный холдинг "QazBioPharm" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Документ опубликовала информационно-правовая система "Әділет".

Согласно документу, основным предметом деятельности холдинга определено эффективное управление юрлицами, государственные доли участия в уставных капиталах которых передаются во владение и пользование холдинга в целях обеспечения биобезопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.

Уставный капитал холдинга будет сформирован за счет передачи государственного пакета акций АО "Научный центр противоинфекционных препаратов".

Право владения и пользования государственным пакетом акций холдинга будет передано Министерству здравоохранения Казахстана.

Согласно документу, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ) комитета науки Министерства образования и науки (МОН) Казахстана будет переименован в "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" и передан в ведение Минздрава.

Комитету государственного имущества и приватизации Минфина поручено обеспечить передачу в уставный капитал холдинга государственных долей участия в уставных капиталах следующих учреждений:

Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности;

Национального центра биотехнологии;

Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева;

Республиканской коллекции микроорганизмов;

Товарищества с ограниченной ответственностью "OtarBioPharm";

88,72% государственной доли участия ТОО "Научно-аналитический центр "Биомедпрепарат".

Подробнее о новом холдинге можно узнать в постановлении правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1948154-novyy-natsionalnyy-holding-qazbiopharm-sozdali-v-kazahstane/