Существование вакцины от лихорадки Эбола поставили под сомнение пользователи Казнета

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В Казнете вновь разгораются споры вокруг вакцин. Так, пользователи обсуждают очередной фейк о том, что вакцины от лихорадки Эбола не существует. На самом деле вакцина от этой болезни была разработана в 2019 году.

Как пишет портал Stopfake.kz, на сегодня существуют несколько вакцин от лихорадки Эбола. Первым одобренным препаратом против этого заболевания стал Ervebo. Еврокомиссия выдала условное разрешение на продажу вакцины еще в ноябре 2019 года.

Вторую вакцину против лихорадки Эбола разработала знаменитая компания Johnson&Johnson. Препарат получил название Zabdeno.

К использованию одобрена и вакцина VSV-EBOV, разработанная компаниями Newlink Genetics и Merck.

Кроме того, еще несколько вакцин от этого заболевания сейчас находятся в разработке.

"Сообщения о том, что ученым не удалось разработать вакцину против Эболы, - ложь", - заключили фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1947689-suschestvovanie-vaktsiny-ot-lihoradki-ebola-postavili-pod-somnenie-polzovateli-kazneta/