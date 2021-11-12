Прикрепление к поликлиникам по ОСМС заканчивается в Казахстане

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Казахстанцы смогут прикрепиться к выбранным поликлиникам по программе ОСМС до 15 ноября - в этот день прикрепление заканчивается, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Фонде социального медицинского страхования, население страны может сменить поликлинику по желанию или прикрепиться впервые с 15 сентября по 15 ноября. Так, уже 188 тысяч человек решили перейти в другую медорганизацию прикрепления, а впервые прикрепились 1316 человек.

"Выбрав организацию медико-санитарной помощи и прикрепившись на участок, пациент может получать там весь спектр медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС. При этом рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания, чтобы иметь возможность обслуживания на дому", – рассказали в пресс-службе Фонда.

Прикрепление проводится двумя способами:

На портале электронного правительства www.e.gov.kz (необходимо ЭЦП). Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верно, обратившемуся придет уведомление о прикреплении, подтвержденное электронно-цифровой подписью медицинского учреждения. Непосредственно в самой медицинской организации. Данная возможность предусмотрена для пенсионеров, инвалидов, опекунов, назначенных инвалиду с детства по закону, опекунов или попечителей, патронатных воспитателей, осужденных, отбывающих наказание в колониях, военнослужащих срочной службы, студентов и граждан, обучающихся в медресе, детей, родившихся в иностранных государствах, а также людей, которые оформляют прикрепление по доверенности. Для этого необходимо на месте написать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Как отмечают в Фонде, сменить поликлинику можно и вне кампании прикрепления: если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы, учебы, переехал в другой населенный пункт, а также в случае реорганизации или ликвидации его нынешней поликлиники.

"Согласно данным Республиканского центра электронного здравоохранения, по состоянию на 31 октября 2021 года по республике прикреплено к организациям первичной медико-санитарной помощи более 19,4 млн человек, в их числе, иностранцы и кандасы.

Прикрепиться к поликлинике могут иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Казахстана и имеющие соответствующие документы, то есть вид на жительство. А граждане стран-участниц ЕАЭС, работающие на территории Казахстана, включая членов их семей – супругов и детей, по Закону РК «О миграции» для прикрепления к организации ПМСП и получения первичной медико-санитарной помощи должны иметь соответствующий договор добровольного медицинского страхования.

При этом они получат необходимую медпомощь в рамках ГОБМП в случае лечения по особо опасным инфекциям. На получение гарантированной бесплатной медпомощи при возникновении особо опасной инфекции могут рассчитывать и граждане других стран, находящиеся временно в Казахстане", - сообщили в ФСМС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1941852-prikreplenie-k-poliklinikam-po-osms-zakanchivaetsya-v-kazahstane/