Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Люди стали стесняться кашлять после пандемии COVID-19, заявили эксперты

Опубликовано:

Мужчина протянул руку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что после пандемии простой кашель стал сильно стигматизироваться в обществе. Люди стали чрезмерно использовать безрецептурные лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

37-летняя Мэг Макнамара работает ассистентом врача в одной из больниц Нью-Йорка. Девушка рассказывает, что начальство отправляет ее домой с любыми признаками кашля. Даже если тест на COVID-19 является отрицательным, а кашель — это обычный признак сезонной аллергии. Чтобы не терять рабочие дни, девушка начала принимать лекарства, снимающие симптомы и продающиеся в аптеках без рецептов.

Однако, по ее словам, прием этих лекарств приводил к излишней сонливости и вялости. По данным экспертов, данный случай является очень показательным. Согласно исследованию лаборатории NIQ, даже незначительного кашля достаточно, чтобы человека начали стыдить и требовать изоляции от общества.

Чтобы избежать этого давления, люди покупают безрецептурные препараты. По данным исследования, в США продажи безрецептурных препаратов для лечения заболеваний верхних дыхательных путей выросли на 23% до 11,8 млрд долларов за 2023 год по сравнению с 2019 годом.

Саймон Уильямс, исследователь психологии из Университета Суонси в Уэльсе, изучает влияние пандемии на социальное поведение с 2020 года. Он обнаружил, что люди все чаще чувствуют, что окружающие сильно осуждают их за кашель. И хотя в некоторой степени стигматизация ослабла, она, вероятно, сохранится еще какое-то время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2053055-lyudi-stali-stesnyatsya-kashlyat-posle-pandemii-covid-19-zayavili-eksperty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.