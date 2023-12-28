Люди стали стесняться кашлять после пандемии COVID-19, заявили эксперты

Эксперты заявили, что после пандемии простой кашель стал сильно стигматизироваться в обществе. Люди стали чрезмерно использовать безрецептурные лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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37-летняя Мэг Макнамара работает ассистентом врача в одной из больниц Нью-Йорка. Девушка рассказывает, что начальство отправляет ее домой с любыми признаками кашля. Даже если тест на COVID-19 является отрицательным, а кашель — это обычный признак сезонной аллергии. Чтобы не терять рабочие дни, девушка начала принимать лекарства, снимающие симптомы и продающиеся в аптеках без рецептов.

Однако, по ее словам, прием этих лекарств приводил к излишней сонливости и вялости. По данным экспертов, данный случай является очень показательным. Согласно исследованию лаборатории NIQ, даже незначительного кашля достаточно, чтобы человека начали стыдить и требовать изоляции от общества.

Чтобы избежать этого давления, люди покупают безрецептурные препараты. По данным исследования, в США продажи безрецептурных препаратов для лечения заболеваний верхних дыхательных путей выросли на 23% до 11,8 млрд долларов за 2023 год по сравнению с 2019 годом.

Саймон Уильямс, исследователь психологии из Университета Суонси в Уэльсе, изучает влияние пандемии на социальное поведение с 2020 года. Он обнаружил, что люди все чаще чувствуют, что окружающие сильно осуждают их за кашель. И хотя в некоторой степени стигматизация ослабла, она, вероятно, сохранится еще какое-то время.