Людей какого возраста чаще всего госпитализируют с COVID-19, рассказали врачи в США

Американские врачи заявили, что после официального окончания пандемии COVID-19 пожилые люди продолжают оставаться категорией, представителей которой чаще всего госпитализируют, передает The Washington Post.

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Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), именно людей в возрасте 65 лет и старше чаще всего госпитализировали с COVID-19. Причем этот показатель увеличивался в течение первых восьми месяцев 2023 года.

По данным специалистов CDC, люди этой возрастной группы также составляли более половины госпитализированных в отделения интенсивной терапии. Почти 90% смертей среди госпитализированных также пришлось на людей этой возрастной группы.

В докладе установлено, что у большинства пожилых людей, госпитализированных с января по август этого года, было как минимум одно основное заболевание, а у большинства - два или более.

Заражение коронавирусной инфекцией в этих случаях было лишь сопутствующим заболеванием. Наиболее распространенным заболеванием был диабет, а также заболевания почек, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ожирение.

В отчете также отмечается, что более 75% пожилых людей, которые были госпитализированы с COVID-19 в этом году, не получили бивалентную вакцину, которая защищает от исходного коронавируса, а также от последующих вариантов. Этот вариант вакцины был рекомендован в прошлом году всем людям от 5 лет и старше.