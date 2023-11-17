Врачи из США рекомендовали получать вакцины от гриппа и COVID-19 одновременно

Новое исследование американских врачей показало, что вакцины от гриппа и COVID-19 наиболее эффективны, если человек получает их в комплексе. Таким образом, в организме вырабатывается больше антител, передает The Guardian.

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В исследовании, представленном на ежегодном саммите по вакцинам в Бостоне, приняли участие две группы медицинских работников из Массачусетса.

Первая группа из 12 человек одновременно получила двухвалентную прививку от COVID-19 и прививку от сезонного гриппа. Вторая группа из 30 медицинских работников получила прививку от COVID-19 и прививку от гриппа в разные дни одного и того же месяца.

Затем врачи измерили количество антител в организмах представителей обеих групп. Выяснилось, что у людей, которые получили прививки одновременно, был зарегистрирован более высокий уровень иммуноглобулина G1 или IgG1 — антител, которые противостоят COVID-19 и штамму гриппа.

Амеш Адалья, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса, заявила, что такой эффект может быть связан с тем, что иммунная система получила усиленную стимуляцию сразу двумя вакцинами.

Исследование еще не прошло рецензирование, но Центры по контролю и профилактике заболеваний США по-прежнему рекомендуют пациентам получить вакцину против гриппа и вакцину от COVID-19 за один визит в медучреждение.