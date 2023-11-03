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Пандемия COVID-19 негативно повлияла на память пожилых людей, заявили ученые

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пенсионеры держатся за руки
Пенсионеры. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пандемия COVID-19 оказала влияние на когнитивные функции и снижение памяти у людей старше 50 лет, даже если они не были заражены коронавирусом, передает The Guardian.

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Исследователи обнаружили, что пандемия нанесла устойчивый вред здоровью мозга людей в возрасте 50 лет и старше, быстро ускоряя снижение когнитивных функций независимо от того, заразились они COVID-19 или нет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 780 млн человек погибли от заражения коронавирусом. В настоящее время эксперты в области здравоохранения пытаются узнать больше о косвенных последствиях крупнейшего кризиса общественного здравоохранения за столетие.

Исследование показало, что когнитивные функции и память у людей старше 50 лет ухудшались быстрее в первый год пандемии, с марта 2020 года по февраль 2021 года, даже если они не были инфицированы вирусом. Эта тенденция продолжилась и в 2021-2022 годах, что свидетельствует о последствиях, выходящих за рамки привычных симптомов.

Это крупнейшее в своем роде исследование, связывающее условия пандемии с устойчивым снижением когнитивных функций.

По данным исследователей, ускорение снижения когнитивных функций усугубилось рядом факторов с момента начала пандемии. К ним относятся одиночество и депрессия, снижение физической активности и частое потребление алкоголя, а также последствия самой болезни. Исследование, проведенное Эксетерским университетом и Королевским колледжем Лондона, было опубликовано в журнале Lancet Healthy Longevity.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2043750-pandemiya-covid-19-negativno-povliyala-na-pamyat-pozhilyh-lyudey-zayavili-uchenye/

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