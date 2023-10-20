Американские ученые предположили, почему у людей может развиваться затяжной COVID-19

Группа американских ученых выдвинула теорию о причинах развития длительного течения COVID-19 у некоторых людей, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи из Пенсильванского университета предполагают, что у людей, столкнувшихся со сложным течением COVID-19, снизился уровень серотонина. Это было спровоцировано остатками вируса, задержавшимися в кишечнике. По данным ученых, снижение уровня серотонина может объяснить проблемы с памятью, а также некоторые неврологические и когнитивные симптомы, с которыми сталкиваются люди с затянувшимся COVID-19.

Длительное течение COVID-19 является состоянием, которое не регистрируется с помощью стандартных диагностических инструментов. При этом оно может принимать множество различных форм.

Новое исследование ученых из Пенсильванского Университета может указать врачам путь к возможным методам лечения, а также побудить фармкомпании к разработке новых лекарств, повышающих уровень серотонина.

Авторы заявили, что биологический путь, очерченный в их исследованиях, может объединить многие основные теории о том, что вызывает длительный COVID-19. Ранее среди причин назывались сохраняющиеся остатки вируса, воспаление, повышенная свертываемость крови и дисфункция вегетативной нервной системы.

"Все эти гипотезы могут быть связаны через исследование серотонина", — сказал Кристоф Тайсс, ведущий автор исследования и доцент кафедры микробиологии в Медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете.