Американские ученые предположили, почему у людей может развиваться затяжной COVID-19
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Группа американских ученых выдвинула теорию о причинах развития длительного течения COVID-19 у некоторых людей, передает The New York Times.
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Исследователи из Пенсильванского университета предполагают, что у людей, столкнувшихся со сложным течением COVID-19, снизился уровень серотонина. Это было спровоцировано остатками вируса, задержавшимися в кишечнике. По данным ученых, снижение уровня серотонина может объяснить проблемы с памятью, а также некоторые неврологические и когнитивные симптомы, с которыми сталкиваются люди с затянувшимся COVID-19.
Длительное течение COVID-19 является состоянием, которое не регистрируется с помощью стандартных диагностических инструментов. При этом оно может принимать множество различных форм.
Новое исследование ученых из Пенсильванского Университета может указать врачам путь к возможным методам лечения, а также побудить фармкомпании к разработке новых лекарств, повышающих уровень серотонина.
Авторы заявили, что биологический путь, очерченный в их исследованиях, может объединить многие основные теории о том, что вызывает длительный COVID-19. Ранее среди причин назывались сохраняющиеся остатки вируса, воспаление, повышенная свертываемость крови и дисфункция вегетативной нервной системы.
"Все эти гипотезы могут быть связаны через исследование серотонина", — сказал Кристоф Тайсс, ведущий автор исследования и доцент кафедры микробиологии в Медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2041681-amerikanskie-uchenye-predpolozhili-pochemu-u-lyudey-mozhet-razvivatsya-zatyazhnoy-covid-19/