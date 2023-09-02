Ученые из Оксфорда назвали причину длительного течения COVID-19

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследователи из Оксфорда заявили, что нашли причину симптомов длительного COVID-19, которые наблюдаются у многих людей даже после того, как те переболели. По мнению ученых, причиной всего являются сгустки крови в мозге и в легких, передает BBC.

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В исследовании ученых из Оксфордского университета и Университета Лестера приняли участие 1837 человек, поступивших в больницу с признаками COVID-19. Исследователи говорят, что два белка крови указывают на то, что одной из причин являются тромбы. Считается, что 16% пациентов испытывают сложности с концентрацией внимания или запоминанием информации в течение как минимум шести месяцев после того, как они переболели COVID-19. При этом исследователи подчеркивают, что их выводы актуальны только для пациентов, поступивших в больницы. Кроме того, они считают, что данное исследование является лишь первой частью мозаики, поскольку необходимы дальнейшие исследования и тестирования, чтобы предложить потенциальные методы лечения. По словам автора исследования профессора Пола Харрисона из Оксфордского университета, выявление предикторов и возможных механизмов было ключевым шагом в понимании, почему когнитивные функции людей, перенесших COVID-19, могут снижаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2034877-uchenye-iz-oksforda-nazvali-prichinu-dlitelnogo-techeniya-covid-19/