Каким будет COVID-19 осенью 2023 года, рассказали ученые

Пробирка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые рассказали, каким будет COVID-19 осенью 2023 года. По их данным, очередная мутация BA.2.86 получила название Pirol, передает The Wall Street Journal.

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Эпидемиологи отмечают, что Pirol пока был обнаружен не более чем у дюжины человек. Однако случаи были выявлены во всех уголках мира. Что беспокоит ученых, так это тот факт, что данный вариант содержит более 30 мутаций в белке-шипе, который помогает вирусу проникать в клетки и вызывать инфекцию.

Это означает, что он будет более устойчив ко всем имеющимся вакцинам по сравнению с другими вариантами. Таким образом, эффективность ревакцинации, которая пройдет в некоторых странах осенью (в частности, в США), будет сильно снижена.

"Он радикально отличается от всех доминирующих вариантов, циркулирующих сейчас", — говорит Кейтлин Джетелина, научный консультант Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Положительные случаи BA.2.86 зарегистрированы в США, Дании, Израиле, Южной Африке, Португалии и Великобритании. Примечательно, что среди заболевших были люди, которые за последние месяцы не покидали пределов своих стран.

Это дает основание предполагать, что данный вид вируса уже начал циркулировать внутри стран. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вирус также был обнаружен в сточных водах в США, а также в Швейцарии и Таиланде.

Неизвестно, насколько заразен этот вариант, будет ли он широко распространяться или исчезнет, как многие другие варианты. Другой важный и нерешенный вопрос заключается в том, вызывает ли этот вариант более тяжелое заболевание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2034408-kakim-budet-covid-19-osenyu-2023-goda-rasskazali-uchenye/