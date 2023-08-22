Защита от Eris: новые вакцины от COVID-19 ждут одобрения в США

Пробирка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новые вакцины от COVID-19, разработанные Pfizer, Moderna и Novavax, с большой вероятностью смогут обеспечить надежную защиту от нового штамма Eris, который является очередной мутацией Omicron, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Производители лекарств разработали свои обновленные вакцины, нацеленные на субвариант омикрон XBB.1.5. Однако эксперты в области здравоохранения считают, что вакцины будут также эффективны против субварианта Eris, или EG.5, который в настоящее время получает широкое распространение на территории США и по всему миру.

Доктор Марк Маллиган, директор Центра вакцин Нью-Йоркского университета в Лангоне, заявил, что, по его мнению, данные вакцины обеспечат хорошую защиту от Eris.

При этом все три компании все еще ждут одобрения своих вакцин Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также должны выпустить рекомендации по графику получения вакцинации и ревакцинации. Ожидается, что новые вакцины будут доступны в США не раньше, чем через месяц.

Согласно последним данным CDC, на Eris приходилось 17,3% всех случаев заболеваемости в США по состоянию на начало августа. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Eris является одним из самых интересных вариантов мутации за последнее время. Ученые ВОЗ заявили, что будут пристально следить за его распространением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2033233-zaschita-ot-eris-novye-vaktsiny-ot-covid-19-zhdut-odobreniya-v-ssha/