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12 симптомов затяжного COVID-19 назвали врачи

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Мужчина протянул руку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые впервые смогли сформулировать 12 ключевых симптомов затяжного COVID-19. Ожидается, что полученные результаты помогут стандартизировать определение затяжного COVID-19 и повлияют на диагностику, изучение и лечение этого состояния, передает The Washington Post.

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Ранее врачи сообщали, что пациенты, страдающие постоянными проблемами со здоровьем после перенесенного COVID-19, жаловались на 200 различных симптомов этого состояния. Теперь, согласно новому исследованию, врачи выявили 12 ключевых симптомов, которые лучше всего определяют изнурительное состояние, известное, как затяжной COVID-19.

Выводы, опубликованные в четверг в JAMA, основаны на данных 9 764 участников исследования RECOVER Initiative, стоимостью 1,15 млрд долларов, финансируемого Национальными институтами здравоохранения. Ожидается, что исследование поможет стандартизировать определение затяжного COVID-19 и окажет значительное влияние на то, как диагностируется и изучается это состояние.

Помимо определения ключевых симптомов затяжного заболевания, в исследовании использовалась система подсчета баллов, основанная на том, насколько вероятно, что симптом был истинным сигналом затяжного COVID-19.

Чтобы соответствовать определению длительного COVID-19, участник исследования должен был набрать в общей сложности 12 баллов после того, как все его симптомы были суммированы.

К 12 распространенным симптомам отнесли:

  • потерю обоняния и вкуса (8 баллов);
  • недомогание после умеренной физнагрузки (7 баллов);
  • хронический кашель (4 балла);
  • "туман" в голове (3 балла);
  • постоянную жажду (3 балла);
  • учащенное сердцебиение (2 балла);
  • боль в груди (2 балла);
  • усталость (1 балл);
  • головокружение (1 балл);
  • желудочно-кишечные симптомы (1 балл);
  • проблемы с либидо (1 балл);
  • наличие внезапных неконтролируемых движений (1 балл).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2022179-12-simptomov-zatyazhnogo-covid-19-nazvali-vrachi/

Автор: Дилара Аронова
12 симптомов затяжного COVID-19 назвали врачи

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