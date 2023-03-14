Справедливое распределение вакцин от COVID-19 могло бы спасти более миллиона жизней, заявили эксперты

Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новое исследование, проведенное Народным альянсом вакцин, показывает, что более справедливое распределение вакцин в 2021 году позволило бы спасать жизни каждые 24 секунды, передает Quartz.

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Ровно три года назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. И это объявление действует до сих пор, несмотря на то, что течение заболевания в настоящее время намного более легкое, чем в 2020 году. По состоянию на март 2023 года, около 20 млн человек больны COVID-19.

Вакцины от коронавируса начали выпускаться в конце 2020 года. Тогда по всему миру было распределено 13 млрд доз вакцин. Однако распределены они были неравномерно. В странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего было введено более 200 доз на 100 человек, в то время как в странах с уровнем дохода ниже среднего — 140 доз на 100 человек, а в странах с низким уровнем дохода — всего 37 доз на 100 человек. Разрыв был особенно заметен в 2021 году.

Последствия этой несправедливости были смертельными. По данным специалистов из некоммерческой организации People's Vaccine Alliance, 1,3 млн жизней можно было бы спасти при более справедливом глобальном распределении вакцины в первый год выпуска. Другими словами, более справедливое развертывание вакцинации могло бы спасать жизни каждые 24 секунды.

"То, что эти жизни не были спасены, — это шрам на совести всего мира", — говорится в письме, которое подписали бывший секретарь ООН Пан Ги Мун, бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и лауреаты Нобелевской премии Джозеф Стиглиц и Ричард Робертс.

В письме содержится призыв к конкретным шагам, направленным на предотвращение новой трагедии. Правительства призывают к: поддержке соглашения ВОЗ о пандемии, инвестированию в научные инновации за пределами богатых стран, устранению интеллектуального барьера, увеличению государственных инвестиций в медицинские инновации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2012661-spravedlivoe-raspredelenie-vaktsin-ot-covid-19-moglo-by-spasti-bolee-milliona-zhizney-zayavili-eksperty/