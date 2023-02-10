Сингапур отменил ПЦР-тестирования для въезжающих туристов

Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сингапур смягчает требования к прибывающим в страну путешественникам. Теперь невакцинированные туристы могут попасть в Сингапур без обязательного отрицательного результата ПЦР-тестирования. Кроме того, в стране отменяют ношение масок в общественном транспорте, передает CNBC.

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Cингапур намерен разрешить не полностью вакцинированным путешественникам въезжать в страну без отрицательного результата ПЦР-тестирования со следующей недели. Министерство здравоохранения также заявило, что с понедельника страна намерена отменить ношение масок в общественном транспорте, поскольку стремится выйти из "острой фазы" пандемии. Целевая группа, собранная правительством для борьбы с COVID-19, будет распущена.

"Ситуация с COVID-19 в нашей стране в последние месяцы остается стабильной, несмотря на увеличение количества поездок, а также отказ Китая от политики строгих карантинных ограничений", — заявил заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг, который также является сопредседателем целевой группы по противодействию COVID-19.

При этом все путешественники, въезжающие в Сингапур по воздуху или по морю, должны по-прежнему представлять декларацию о состоянии здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2008723-singapur-otmenil-ptsr-testirovaniya-dlya-vezzhayuschih-turistov/