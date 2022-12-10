Затянувшийся COVID-19 и психические заболевания влияют на работников в Британии

Градусник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Затянувшийся COVID-19 и обострение психических расстройств влияют на рынок труда Великобритании. Согласно последним исследованиям, в настоящее время значительное число британцев не выходят на работу именно по этим причинам, передает Quartz.

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Новый отчет Института исследований государственной политики показал, что сейчас в отпуске по болезни находится больше британцев, чем когда-либо ранее. Основными причинами, по которым люди находятся на больничном, являются затянувшийся COVID-19 и обострение психических заболеваний.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), собранным в период с мая по июль 2022 года, этим летом 2,5 млн британцев не работали из-за проблем со здоровьем. Это самый высокий показатель с 1993 года. При этом 60% этих людей имели психические заболевания. Нет точных данных, сколько человек в настоящее время больны затянувшимся COVID-19 (когда болезнь длится больше месяца), однако врачи отмечают, что сейчас таковых больше, чем даже в разгар пандемии.

Сейчас уровень безработицы в Британии достаточно низок и составляет 3,6%. Ожидается, что к 2025 году он вырастет до 6,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2000876-zatyanuvshiysya-covid-19-i-psihicheskie-zabolevaniya-vliyayut-na-rabotnikov-v-britanii/