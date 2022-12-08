Пожилые жители Китая отказываются вакцинироваться из-за недоверия к местной медицине

Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пожилые противники вакцинации из Китая являются главной причиной, по которой страна никак не может справиться с COVID-19. Почти 90 млн граждан никак не защищены от вируса. При этом Пекин вынуждают снять карантинные ограничения из-за угроз для экономики, передает Financial Times.

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Около 85 млн жителей Китая старше 60 лет на сегодняшний день не получили бустерную вакцину от COVID-19. Это треть от 267 млн, которые составляют население страны. Среди лиц в возрасте 80 лет и старше уровень невакцинированных возрастает примерно до 60% и составляет примерно 21 млн человек.

Большинство противников вакцинации говорят, что не хотят рисковать, поскольку не доверяют препаратам китайского производства. Другие говорят, что не понимают, почему вакцины не останавливают передачу вируса полностью. Многие граждане также отвечают, что их успокоило ложное чувство безопасности, вызванное относительно низким числом случаев заболеваемости в Китае.

Теперь правительству Китая придется применять срочные меры относительно этой ситуации. Ранее COVID-19 удавалось сдерживать благодаря строгой политике карантинных ограничений COVID Zero. Однако теперь государство вынуждено снять часть ограничений из-за массовых забастовок жителей, которые устали от влияния локдаунов на экономику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2000498-pozhilye-zhiteli-kitaya-otkazyvayutsya-vaktsinirovatsya-iz-za-nedoveriya-k-mestnoy-meditsine/