Китай ослабляет карантинные ограничения, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19

COVID-19. Иллюстративное фото: VCG/VCG via Getty Images

Китай ослабил некоторые карантинные ограничения, несмотря на то, что число заболеваний достигло самого высокого уровня за последние месяцы. Эксперты связывают это с тем, что строгая политика COVID Zero наносит сокрушительный удар по экономике страны, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Карантин для контактных людей будет сокращен с семи дней в больнице до пяти дней дома. Чиновники также перестанут записывать вторичные контакты, а это означает, что многих людей перестанут помещать в карантин. Небольшое послабление произошло через несколько недель после того, как Си Цзиньпин был избран лидером партии на исторический третий срок.

Политика Китая COVID Zero спасла множество жизней в стране с населением 1,4 млрд человек, но также нанесла сокрушительный удар по экономике и жизням простых людей. Люди устали от длительных локдаунов, социальная напряженность растет.

Во многом ослабление карантинных ограничений связано именно с этим. При этом Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) настаивает на том, что изменения не означают "ослабление профилактики и контроля".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1997210-kitay-oslablyaet-karantinnye-ogranicheniya-nesmotrya-na-vsplesk-zabolevaemosti-covid-19/