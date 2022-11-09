Врачи: Люди, перенесшие затяжной COVID-19, могут быть подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям

Боль. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи утверждают, что люди, перенесшие COVID-19, (в особенности, продолжительное течение болезни) должны внимательнее следить за предупреждающими признаками инсульта и тромбообразования, передает The Washington Post.

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Харлан Крамхольц, кардиолог из Йельской школы медицины, говорит, что его особенно беспокоит затяжное течение COVID-19. В этом случае люди, которые перенесли подобное заболевание, должны особенно внимательно относиться к рискам, связанным с инсультами, сердечными приступами и тромбообразованием.

Доктор Крамхольц подчеркивает, что не хочет распространять панику. С большинством из людей, вероятнее всего, все будет в порядке. Однако новые исследования подтверждают, что у некоторых людей повышается риск образования тромбов, инсультов или сердечных приступов.

Учитывая, что COVID-19 перенесло большинство населения мира, внимательное отношение к своему здоровью должно стать частью жизни каждого человека. Особенно внимательно стоит отнестись к таким симптомам, как боль в груди, необычный отек, онемение, слабость, внезапное нарушение равновесия в теле, а также нарушения речи или зрения.

Врачи отмечают, что даже если вы чувствуете себя хорошо, перенесенная инфекция COVID-19 является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Этот фактор немного схож с повышенным уровнем холестерина. Это не повод отчаиваться, но очень веская причина быть начеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1996212-vrachi-lyudi-perenesshie-zatyazhnoy-covid-19-mogut-byt-podverzheny-serdechno-sosudistym-zabolevaniyam/