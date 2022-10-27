Регулярные занятия спортом могут повысить эффективность вакцин от COVID-19, заявили врачи

Спортинвентарь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Регулярные физические нагрузки могут повысить эффективность вакцин от COVID-19. Новое исследование показало, что у привитых спортсменов вероятность госпитализации с COVID-19 была примерно на 25% ниже, чем у малоподвижных людей, получивших ту же вакцину, передает The Washington Post.

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Исследование, в котором приняли участие почти 200 тысяч мужчин и женщин из Южной Африки, показало, что вакцинация против коронавируса эффективно предотвращает тяжелое развитие заболевания. Но лучше всего эффект вакцин ощущался у людей, которые регулярно тренировались. У них было примерно на 25% меньше шансов быть госпитализированными, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Несмотря на то, что все участники эксперимента получили одну и ту же вакцину.

"Я думаю, что это исследование еще раз доказывает, что ежедневная физическая активность, наряду с вакцинацией, — это самое важное, что вы можете сделать для предотвращения тяжелых последствий COVID-19", — сказал Роберт Саллис, врач семейной и спортивной медицины в Kaiser.

Многочисленные исследования, проведенные за последний год, показали, что активный образ жизни и хорошая физическая форма существенно снижают риск развития серьезного заболевания, спровоцированного COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1994341-regulyarnye-zanyatiya-sportom-mogut-povysit-effektivnost-vaktsin-ot-covid-19-zayavili-vrachi/