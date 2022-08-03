Невакцинированная молодежь усугубляет ситуацию с COVID-19 в Японии

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Невакцинированная молодежь заражается COVID-19 чаще, чем другие категории граждан в Японии. При этом показатели вакцинации среди людей пожилого возраста сохраняются на высоком уровне, передает Financial Times.

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Япония изо всех сил пытается сдержать самую большую с начала пандемии вспышку COVID-19, которая вызвана стремительным ростом заболеваемости среди невакцинированных детей и подростков. Распространение высокозаразного подварианта BA.5 Omicron привело к рекордному количеству случаев заболевания по всей стране. На прошлой неделе в Японии впервые было зарегистрировано 230 тысяч случаев заболевания в день.

На лиц моложе 20 лет приходится около 30% новых случаев заражения. В августе прошлого года на эту категорию приходилось 19%. Люди моложе 30 лет составляют около половины всех зараженных.

Низкий уровень вакцинации молодежи в Японии контрастирует с большей частью Восточной Азии, где "отстающей" категорией являются пожилые люди. Японскому правительству удалось вакцинировать большинство граждан старше 65 лет, которые составляют почти треть населения страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981325-nevaktsinirovannaya-molodezh-usugublyaet-situatsiyu-s-covid-19-v-yaponii/