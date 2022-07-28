О новых исследованиях происхождения COVID-19 рассказали ученые

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Авторы новых исследований о происхождении COVID-19 говорят, что у них есть убедительные доказательства, указывающие на то, что коронавирус пришел с рынка морепродуктов и мяса диких животных в Ухане, передает BBC.

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Авторы двух рецензируемых исследований, опубликованных во вторник, повторно изучили всю имеющуюся информацию о первой вспышке COVID-19 в китайском городе Ухань в начале 2020 года. Первое исследование указывает на то, что самые ранние случаи заболевания связаны с людьми, которые имели отношение к этому рынку.

Второе исследование утверждает, что первые штаммы коронавируса попали в организм человека в ноябре-декабре 2019 года. Авторы обоих исследований считают, что штамм Sars-Cov-2 присутствовал в мясе диких животных, которое было продано на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане в конце 2019 года.

Вирусолог Дэвид Робертсон из Университета Глазго, принимавший участие в исследованиях, выразил надежду на то, что новые данные остановят распространение ложной информации о лабораторном происхождении COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980403-o-novyh-issledovaniyah-proishozhdeniya-covid-19-rasskazali-uchenye/