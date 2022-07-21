Австралийцев призвали уйти на удаленку из-за COVID-19

Иллюстративное фото: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images

Австралийцев призвали работать из дома, поскольку больницы заполнены пациентами с положительным тестом на COVID-19. Правительство утверждает, что уровень заболевания в стране движется к рекордному показателю и именно удаленная работа во многом позволит остановить процесс распространения заболевания, передает CNBC.

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Правительство Австралии призвало предприятия разрешить персоналу работать из дома. Кроме того, жителям страны рекомендовали носить маски в помещениях и срочно ревакцинироваться. За последние семь дней в стране зафиксировано более 300 тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом власти отмечают, что фактических случаев заболевания может быть в два раза больше.

"Нам нужно срочно перестроиться и начать действовать по-другому. По крайней мере, в течение некоторого периода времени. Мы знаем, что удаленная работа является той самой мерой, которая помогает остановить макрораспространение вируса", — сказал главный медицинский директор Австралии Пол Келли.

На прошлой неделе Австралия возобновила выплаты для граждан, которые не могут выйти на работу из-за того, что они оказались на карантине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979326-avstraliytsev-prizvali-uyti-na-udalenku-iz-za-covid-19/