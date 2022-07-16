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Боль в горле назвали основным симптомом COVID-19 в 2022 году. Согласно данным исследования, 17,5 тысяч жителей Великобритании, получившие положительный результат на COVID-19, назвали боль в горле симптомом, который вызывает у них наибольший дискомфорт, передает BBC.

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Другими наиболее распространенными симптомами являются головная боль, заложенность носа и кашель. Сейчас у заболевших гораздо реже наблюдается повышение температуры и лихорадка, а также потеря обоняния и вкуса. Согласно данным исследования Zoe App, самыми распространенными симптомами в порядке убывания сейчас являются: боль в горле, головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты, насморк, кашель с мокротой, осипший голос, чихание.

Исследователи React-1 каждый месяц в случайном порядке выбирают 150 тысяч жителей Великобритании для проведения тестов на дому. Эти исследования позволяют понять актуальные симптомы заболевания и отследить динамику изменения симптомов на протяжении всего периода пандемии. По оценкам исследователей, каждый 25-й житель Великобритании заражен COVID-19. Профессор Тим Спектор, руководитель исследования Zoe App, говорит, что COVID-19 все еще свирепствует среди населения и его нельзя недооценивать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978664-bol-v-gorle-nazvali-osnovnym-simptomom-covid-19-v-2022-godu/