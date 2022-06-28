Срок годности вакцины от Pfizer/BioNTech продлили до осени в Казахстане

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Срок годности вакцины против КВИ от Pfizer/BioNTech продлили в Казахстане до осени. Ранее препарат предполагалось использовать до конца июля, передает сайт телеканала КТК.

Как пояснили телеканалу в Минздраве, вакцина не просрочена и не потеряла качество.

Увеличить срок ее годности позволяют условия хранения. Производители из США продлили сроки использования привезенной в Казахстан партии еще в апреле. Однако для этого необходимо выполнить соблюсти строгий температурный режим от минус 90 до минус 60 градусов.

На конец июня первый компонент препарата от Pfizer/BioNTech в Казахстане получили более 1,2 млн казахстанцев. Вторым компонентом привились около 1,1 млн человек. В стране, по последним данным, остается 300 тысяч доз американского препарата.

"Ревакцинация, и ревакцинация у нас не останавливалась. Нет дефицита вакцины в стране. Pfizer, Vero Cell и наша отечественная вакцина QazVac.

Каждый гражданин должен включить свою гражданскую активность и пройти ревакцинацию, чтобы сохранить коллективный иммунитет. Вакцинации проводятся в поликлиниках и пунктах вакцинации", - заявил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976084-srok-godnosti-vaktsiny-ot-pfizerbiontech-prodlili-do-oseni-v-kazahstane/