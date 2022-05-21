"Хронический" COVID-19 назвали причиной кадрового кризиса в Великобритании

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Причиной дефицита кадров впервые назвали сам COVID-19, а не последствия пандемии. По словам специалистов, в некоторых случаях люди увольняются не потому, что переоценили свой взгляд на работу, а потому что очень долго не могут вылечиться, передает Quartz.

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За последние два года миллионы людей во всем мире пропустили какое-то количество рабочих дней из-за острого течения COVID-19. Однако существует и другое, малоизученное состояние, когда симптомы болезни и плохое самочувствие не оставляют человека даже после получения отрицательного теста. По словам Майкла Сондерса, члена денежно-кредитного комитета Банка Англии, хроническое течение болезни стало одной из основных причин сокращения численности рабочей силы в Великобритании. По его словам, по состоянию на февраль 2022 года, этот показатель сократился на 440 тысяч человек по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

"Масштабы проблемы и растущая динамика сокращения численности рабочей силы стали неожиданностью для многих прогнозистов. В том числе, и для нас", — заявил Сондерс.

По его словам, к этому привело сочетание пандемии и брэкзита. Миграция на территорию Великобритании резко сократилась, и рабочие места остались невостребованными. Кроме того, многие люди вышли на пенсию. Однако часто причиной увольнений оказывался и затяжной COVID-19.

Великобритания немного тщательнее, чем другие страны отслеживала динамику "затяжного коронавируса". По данным Сондерса, 1,9% взрослого населения страны (1,2 млн человек) заявляют, что так и не избавились от всех признаков болезни. Симптомами "хронического" COVID-19 называют усталость, одышку и трудности с концентрацией внимания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970264-hronicheskiy-covid-19-nazvali-prichinoy-kadrovogo-krizisa-v-velikobritanii/